レゴジャパンが提唱する「大人レゴ」の新アイテムとして「レゴ(R) テクニック フェラーリ Daytona SP3」がラインナップに加わった。2022年6月1日、レゴ(R)公式オンラインストアや全国のレゴ(R)ブランドストアなどに登場する。

ブロック玩具で組み立てた立体物は各部にブロックの突起や段差が存在し、それをその元になったキャラクターや乗り物と見なすには、ある程度の「見立て」が必要となる。

だが、構造そのものの大型化による段差の回収や、専用パーツの使用による再現度も向上で「見立て」の必要性を少なくしたモデルも存在する。

そうしたモデルを含め、ハイエイジ向けのアイテムをレゴジャパンは「大人レゴ」とカテゴライズ。「大人たちが現実から離れ、自分だけの趣味の時間を楽しむためのコンテンツとして、様々な大人の趣味に合わせた」レゴと位置づけている。

「レゴ(R) テクニック フェラーリ Daytona SP3」は、フェラーリ Daytona SP3の肉感的なフォルムとシャープなラインが交錯するエレガントなデザインと流線的なエアロダイナミクスを1/8スケールで再現したモデル。

バタフライ式のドアを開けると跳ね馬のエンブレムが付いたステアリングホイールのあるコクピットが現れる。

外見の再現度が高いだけではなく、パドルシフト機能付き8速シーケンシャルギアボックスなど内部構造もレゴパーツにより再現。V12エンジンには動くピストンが組み込まれている。またタイヤのリムはシルバーにラッカー塗装されている。

レゴグループ CEO Niels B. Christiansen(ニールス・B・クリスチャンセン)は、以下のように述べている。

「このモデルは、フェラーリとレゴグループの理念の中核にある、卓越性の追求の証しです。私自身、エンジニアリングのバックグラウンドを持つ者として、このような小さなスケールで細部までこだわり、精密に作られたモデルには圧倒されます。フェラーリとのパートナーシップにより、ファンの皆様がこの新しいセットで、卓越したレースの例を実際に作り、夢を現実のものにするお手伝いができることを大変嬉しく思っています」

またフェラーリ社 チーフ デザイン オフィサー Flavio Manzoni(フラビオ・マンツォーニ)は下記のコメントを寄せている。

「フェラーリの限定車『Daytona SP3』を見事に再現したこのモデルで、レゴグループとコラボレーションできたことは、大きな喜びです。レゴのエレメントを使ったこの素晴らしい再現のおかげで、フェラーリとレゴ(R)ブロックのファンは、この車をひとつひとつ組み立てて、まるで自分が組み立て工程に参加しているような気分になることができ、完成したモデルはご自宅に飾って、その美しさを堪能していただけることでしょう」

レゴファン、フェラーリファンの方が自分で入手されるのはもちろん、クルマ好きのお父さんへの父の日のプレゼントにもお勧めのアイテムだ。

ゆったりと、自分だけのフェラーリ Daytona SP3を組み上げていただきたい。

>>>「レゴ(R) テクニック フェラーリ Daytona SP3」のイメージやパッケージ、細部デザインを見る(画像39点)LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2022 The LEGO Group.