ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¡¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥ººï¸º¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¿·Ë¡¤Ë¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤Î¥¦¥±ÁÀ¤¤¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢£´·î£±Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ñ¸»½Û´ÄÂ¥¿ÊË¡¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¿·Ë¡¡Ë¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¿·Ë¡¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç»È¤¤¼Î¤Æ¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤ä¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£Ã¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï£Ó£Ä£Ç£ó¤Î°ì´Ä¤À¤¬¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºï¸º¤·¤Æ²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£À¸³è¤´¤ß¤Ç½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬³¤¤ËÎ®¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ç³¤ä¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£º£¤Î¾ÆµÑÏ§¤Ï¡¢´Ä¶Åª¤Ë¤â³²¤¬¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤¤Ç³ÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï°ìºòÇ¯¤Ë¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î¥ì¥¸ÂÞÍÎÁ²½¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤âÉÔËþ¤²¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¡£¥ì¥¸ÂÞ¤È¤«ÍÎÁ²½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡£¡Ê¥ì¥¸¤Ç¡ËËè²ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤È¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤è¤È¡£¼êÄó¤²ÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·Æþ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤¤¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Û¥ê¥¨¥â¥óÀá¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¿·Ë¡¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤¬¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡º£¤Þ¤Ç´Ä¶¾Ê²ó¤ê¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥¸ÂÞÍÎÁ²½¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Ç´Ä¶ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¤¿¤Ö¤ó°Õ¿Þ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏËè²ó¡¢¥ì¥¸ÂÞ¡¢¥ì¥¸ÂÞÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¦¤Ã¤È¤·¤¤¡×¤È¤¦¤ó¤¶¤ê¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£