実業家・堀江貴文氏（53）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。格闘技大会「BreakingDown」を巡り、実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）の“代打”を名乗り出た人物にまさかの条件を叩きつけた。堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REALVALUE」に出演。そこで同大会への参戦に意欲を示すと「ずっと前から言ってるじゃん。ひろゆきとだったらやるよ、2分2ラウンドで」と宣言し、スタジオを沸かせてい