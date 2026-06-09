「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が8日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。“絶縁状態”にあるとされるホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）との対戦可能性について言及した。堀江氏は4日までに更新された、起業家の溝口勇児氏がCEOを務める経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」のYouTubeチャンネルに出演。動画内で14日に開催される、溝口氏がCOOを務める格闘イベントBreakin