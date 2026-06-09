バトルが過熱しそうだ。実業家の桑田龍征氏が９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、料理人のリュウジ氏をゲストに招き、ハシゴ酒した。リュウジ氏といえば、実業家の堀江貴文が経営する「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡ」で食用菊を使ったパフォーマンスを「中身がなく料理のクオリティーが低いうえに値段が高い」「（食用菊ばらまきで）味はまだしも、品性まで失った」と批判。これに堀江氏は「マジでうざい」とブチギレ。「