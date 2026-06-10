登録者数562万人超を誇る料理研究家・リュウジ氏が、“ホリエモン”こと実業家・堀江貴文氏について発言した。「リュウジ氏は6月9日に更新された実業家・桑田龍征氏のYouTubeに出演。桑田氏と街に繰り出して飲み歩く中で、堀江氏プロデュースの店を見つけると、こう言い切ったのです。『ジジイはちょっと自分を俯瞰したほうがいいよ。堀江は。どうしようもない』と呆れつつ、『あのオッサンは叱ってくれる人がいない。オレが言う