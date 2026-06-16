ユーチューバー・SUSURU（33）が16日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、実業家・堀江貴文氏（53）から“激怒”された件について言及する場面があった。堀江氏は3日に配信されたYouTube番組「REALVALUE」にて、SUSURUを名指しで批判。「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて。リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言ってもいいと