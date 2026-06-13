実業家・桑田龍征氏（40）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。料理研究家・リュウジ氏（40）がゲスト出演し、実業家・堀江貴文氏（53）に物申す場面があった。食用菊ばらまきパフォーマンスを巡り、堀江氏とバチバチのやりとりを繰り広げているリュウジ氏。そこで堀江氏を「老害」と呼ぶと「ジジイは自分を俯瞰した方がいいよ。堀江はどうしようもない。あのおっさんは誰も叱ってくれる人がいないから、俺が言うし