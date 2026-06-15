実業家・堀江貴文氏（53）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）日本代表のオランダ戦を現地で観戦したと報告した。 堀江氏は「めちゃ近い」と、選手たちを至近距離で見ることができる席だったと報告。「ドローだったけどめちゃくちゃいい試合だった。日本代表強い。感慨深い」と感想をつづっていた。また「会場となったのは、AT&Tスタジアム。普段はNFLダラス・カウボーイズ