新作タイドラマ『7 PROJECT』が12月24日(金)から、U-NEXTにて日本初かつ独占で配信される。

同作品は、 『ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance』や『Until We Meet Again~運命の赤い糸~』など人気タイドラマを手がけたスタジオが製作している。 7本のオムニバスドラマとして構成され、 同じ学園を舞台に7組のカップルのロマンスストーリーを1話ずつ描く。 それぞれ、 同性での恋愛、 異性との恋愛など、 多様性のある様々な恋模様が展開していく。

『ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance』で主演を務めたパース・タナポン、 『ラブ・バイ・チャンス2/A Chance To Love』主演のプラン・ラッタウィットと、両作に出演したアース・カッサモンナットが出演。そのほか 『Until We Meet Again~運命の赤い糸~』のサブカップルとして注目を集めたブーン・ノッパナット、 プレーム・ウォルートなどもキャスティングされている。さらに、 印象的な挿入歌やエンディング曲にも注目してほしい。