ハワイのリゾートで何が？HBO『ホワイト・ロータス』、10月14日（木）より日本独占初配信

バカンスに訪れる裕福な宿泊客たちと、彼らをもてなすホテルの従業員たちの1週間を描いたHBOのブラックコメディ『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』。シーズン2への更新も決定済みの本作が10月14日(木)よりU-NEXTにて独占配信されることが決定した。

映画『スクール・オブ・ロック』では脚本・出演を、HBOのコメディドラマではクリエイター・脚本・出演を兼任したことで知られる多才なマイク・ホワイトが手掛ける本シリーズ。

コメディ、サスペンス、そして強烈な社会風刺の要素を持ち合わせており、7月に全米で放映・配信が始まると、ニューヨーカー誌などメディアが「今年のベストドラマ!」と絶賛。既にシーズン2の製作も発表されている。

『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』あらすじ

ハワイの高級リゾートホテル「ホワイト・ロータス」にやってきた、ハネムーン中の若いカップル、成功したビジネスウーマンとその家族、母親の遺灰を持ってきた傷心の女性一人客。3組の裕福な白人たちを満面の笑みで迎えるホテルの従業員たち。一見華やかないで立ちの宿泊客たちと陽気な従業員たちだが、その実情は諸事情だらけだった。次第に彼らの中の闇がうごめき始め、一体の死体が運び出されるー。青い空、青い海が広がる南国の楽園で、一体何が起きたのか?

そんな本作で宿泊客と従業員に扮する豪華キャストにも注目だ。ホテルのマネージャーを演じるのは『Looking/ルッキング』のドム役で知られるマーレイ・バートレット。宿泊客として、コニー・ブリットン()、ジェニファー・クーリッジ(『NYボンビー・ガール』『キューティー・ブロンド』)らが出演する。

『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』 配信情報

【配信開始日時】10月14日(木)0:00 全6話一挙配信予定

【配信形態】U-NEXTにて見放題

(海外ドラマNAVI)

Photo:『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.