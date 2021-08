『ジャスティス・リーグ：ザック・スナイダーカット』、9月25日（土）よりU-NEXTで独占配信！

元祖アメコミ界のスーパーヒーローチーム"ジャスティス・リーグ"! ファンの熱意によって蘇ったザック・スナイダー版となる『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』が、9月25日(土)よりU-NEXTにて見放題独占配信がスタートする。

劇場版では語られなかったヒーローたちがそれぞれ抱える葛藤、仲間や家族との絆、成長が余すところなく描かれるザック・スナイダーカット版。

スーパーヴィラン・ステッペンウルフを操る悪の⽀配者ダークサイドが初登場し、さらにデスストローク、マーシャン・マンハンター、グリーン・ランタン、ブラックスーツスーパーマンの姿も。ベン・アフレック版バットマンとジャレッド・レト版ジョーカーが初対峙するなど⾒どころ満載の本作は242分という尺、映像のスケール、圧巻のアクション、全てが規格外となっている。





『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』あらすじ

究極の犠牲を払ったスーパーマン(ヘンリー・カヴィル)、フラッシュ(エズラ・ミラー『ファンタスティック・ビースト』シリーズ)が⼀堂に集結するが、ステッペンウルフやデサード、ダークサイドの恐るべき野望がもう⽬前に迫っていた。





『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』配信情報

【配信形態】⾒放題

【配信開始日】9月25日(土)0:00配信予定

(海外ドラマNAVI)



『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max(TM) is used under license