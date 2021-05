【FOX編】更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！

毎年、この時期になるとアメリカでは昨秋から放送を開始したドラマがフィーナーレを迎える。通常よりも話数が少なかったり、放送が後ろ倒しになったりと、昨年からの新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けてきたシーズンだった。そんな中、次のシーズンへと更新されたのか、それとも打ち切りなのか...。シリーズの更新状況をネットワークごとに見ていこう。【FOX編】

最終更新日:5月31日

■更新決定

・『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン5へ

・『Call Me Kat(原題)』シーズン2へ

(『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のエイミーこと、メイエム・ビアリクが主演する新作コメディ)

・『Last Man Standing(原題)』最終となるシーズン9へ

■打ち切り決定

・『プロディガル・サン 殺人鬼の系譜』シーズン2で打ち切り

・『Filthy Rich(原題)』シーズン1で打ち切り

(主演に『SEX AND THE CITY』のキム・キャトラルを主演に迎えた豪ドラマ『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』のアメリカ版リメイク)

・『NEXT』シーズン1で打ち切り

(『MAD MEN』『SATC』ジョン・スラッテリー主演の新作SFドラマ))

■検討中

・『The Moodys(原題)』シーズン2へ?

(同名のオーストラリア発コメディシリーズのアメリカ版リメイク)

