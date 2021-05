『HAWAII FIVE-0』ファイナル・シーズンDVDリリース記念！Twitter同時再生鑑賞会実施決定

常夏の美しいハワイを舞台に、数々の凶悪犯事件を解決してきた大人気常夏ポリスアクションドラマ『HAWAII FIVE-0』がついに完結! 本作のファイナル・シーズンのDVDが本日5月21日(金)にリリースされることを記念して、NBCユニバーサル・エンターテイメント×海外ドラマNAVIコラボ企画としてTwitter同時再生鑑賞会を実施します。

2010年に米CBSで放送開始されて以来、ド派手なアクションとバラエティに富んだエピソードで多くのファンを魅了してきた『HAWAII FIVE-0』。



ファイナル・シーズンでは最終章を飾るにふさわしいマシ・オカ演じるマックス・バーグマン博士をはじめとする豪華ゲストが登場。さらに、『私立探偵マグナム』で主演を務めるジェイ・ヘルナンデスが扮するトーマス・マグナムがファイブ・オーとともに捜査するクロスオーバーエピソード(第12話)も登場し、衝撃的かつスリリングな展開で最後まで見逃せない。

10年の歴史に幕を閉じる『HAWAII FIVE-0』を盛り上げるべく、そしてファン同士で交流を深める場所を作りたく、5月29日(土)20:00からTwitter同時再生鑑賞会を実施します!

同時再生鑑賞会では、現在開催中の「お気に入りエピソード投票」でナンバー1に選ばれたエピソードと、ファイナル・シーズン第1話「新たな1ページ」を視聴します。ファイナル・シーズンは5月21日(金)よりリリースとなるDVDをレンタル、または購入して、同時再生鑑賞会に向けてご準備ください。

『HAWAII FIVE-0』同時再生鑑賞会スケジュール

5月29日(土)

20:00から「お気に入りエピソード投票」で選ばれたエピソード

21:00からファイナル・シーズン第1話「新たな1ページ」

「お気に入りエピソード投票」で選ばれたエピソードは、5月27日(木)21:00頃に海外ドラマNAVI公式Twitter(@dramanavi)で発表します。

そして、パラマウント 海外TVドラマシリーズ(@dramanavi)のフォローの上、ハッシュタグ「#ハワイファイブオー同時視聴会」を使って参加してくれた方の中から、日本語吹替え声優のスティーヴ役の綱島郷太郎さん、ダノ役の山路和弘さんのサイン入り!『HAWAII FIVE-0』ファイナル・シーズン最終話「アロハ」のアフレコ台本を10名様にプレゼント!

Twitter同時再生鑑賞会で『HAWAII FIVE-0』を盛り上げよう!

注意事項

※5月29日(土)20:00から22:00の投稿に限ります

※アカウントを「公開」設定にしてご参加ください

※プレゼントの当選発表は海外ドラマNAVI公式TwitterよりDM(ダイレクトメッセージ)でご連絡します

※発送は日本国内に限らせていただきます





『HAWAII FIVE-0』ファイナル・シーズン 商品情報

5月21日(金)

・DVDレンタル VOL.1〜6

・DVD-BOX PART1 10,780円(税込)

6月23日(水)

・DVDレンタル VOL.7〜11

・DVD-BOX PART2 10,230円(税込)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイト:http://www.five-0.jp/

