人間の診察をしている公営病院に、子ネコをくわえた母ネコが助けを求めにやってきたと、トルコの日刊紙・DailySabahが報じました。2匹の子ネコはいずれも眼病を患っていましたが、治療を受けて無事に回復し、母ネコと一緒に里親募集にかけられたとのことです。

病気の子ネコをくわえた母ネコが病院にやってきた際の様子は、以下のムービーから見ることができます。

トルコ西部の都市・イズミルの公営病院に、ネコが入ってきました。

迷いのない足取りで歩みを進めるネコの口には、何かがくわえられています。

ネコがくわえていたのは、子ネコでした。2回に分けて母ネコが連れてきた子ネコは両方とも、目が感染症ではれている状態だったそうです。

病院のスタッフが子ネコに目薬を与えて治療すると、閉じていた子ネコのまぶたが開くようになりました。すっかり元気になった子ネコと母ネコは、その後自治体が経営する動物病院に移送され、里親募集にかけられたそうです。

病院の関係者はDailySabahの取材に対し、「母ネコは近所に住む野良ネコで、よく食べ物や水をあげていたので、私たちはこのネコをよく知っていました。でも、子どもが生まれていたとは知りませんでした」「母ネコが必死にニャーニャーと鳴いたので何事かと思ったら、子ネコが病気で目が開かない状態になっていました。そこで、目薬をさしてあげたら目が開いたので、動物病院に移しました。動物が診察に訪れたのはこれが初めてだったので、とても印象的なひとときになりました」と話しました。

このニュースを報じたロイター通信のツイートには、「これはとっても心が温かくなりますね!」というツイートや……

「なんて賢いネコなんだ!」というツイートが寄せられていました。

トルコの病院に、母ネコが助けを求めてやってきたのはこれが初めてのことではありません。2020年には、イスタンブールの病院に母ネコが病気の子ネコを連れてきたと、Twitterに投稿されました。

また2019年には、妊娠中の母ネコがタトワンの病院を訪れました。その後動物病院に送られたネコは、「自然分娩(ぶんべん)が困難な状態」と診断した獣医師により帝王切開の手術を受け、無事4匹の子ネコを生んだとのことです。

