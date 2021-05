『バーナビー警部』と『刑事コロンボ』がAXNミステリーで全話一挙放送

英国の名刑事といえば「トム・バーナビー」。そして、アメリカの名刑事といえば、ご存じ「刑事コロンボ」。ミステリー専門チャンネルのAXNミステリーで、おなじみの英米名刑事ドラマ2作品が同時スタートとなる。

1997年に放送開始して以来、世界中で大人気の英国ミステリー『バーナビー警部』。初代バーナビー警部の記念すべき第1話から、彼が引退する第81話までをコンプリート放送。リマスター版『バーナビー警部』が見られるのはAXNミステリーだけ! さらに、アメリカの名作刑事ドラマ『刑事コロンボ』も、全69話が同日より放送スタートする。

『バーナビー警部』

イギリスを代表する女流作家キャロライン・グラハム原作、200を越える国で放送される世界的大人気TVシリーズ。初期エピソードは、『名探偵ポワロ』『刑事フォイル』のアンソニー・ホロヴィッツが脚本を務める。



のどかな田舎町を舞台に、キャンプ場やバザー会場など、生活に身近な場所で起こる事件を、ベテラン刑事バーナビーとその相棒が解決に導く! 陰惨な事件が多いものの、バーナビーを中心とした家族や相棒との温かいやり取りがストーリーを彩っている。

『刑事コロンボ』

ヨレヨレのコートに葉巻をくわえ、「ウチのカミさんがね......」や「すいません、もうひとつだけ......」の語り口調で有名な刑事コロンボ! 名優ピーター・フォーク主演、世界中で愛され続ける傑作刑事ドラマ。滑稽ともとれるその風貌からは想像もつかないほどの推理力、類まれな鋭い着眼点、核心をつく時の迫真の表情などに注目だ。





放送情報

(全81話)字幕版AXNミステリーにて、6月8日(火)20:00より放送スタート ※2話連続放送(全69話)二カ国語版AXNミステリーにて、6月8日(火)11:00より放送スタート

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『バーナビー警部』

『刑事コロンボ』© 1971 Universal City Studios LLLP. All Rights Reserved.©1988 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.