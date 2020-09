サッカー大国として知られるブラジルだが、 サーフィン も国民的スポーツとして人気がある。そんななか2歳の時には1人でサーフボードに立つことができたという4歳のサーファー、ジョアン・ヴィトー君(Joao Vitor)が注目されている。『Worldvoz.com』『LADbible』などが伝えた。ブラジルのサンパウロ市から約90キロ南に位置するビーチリゾート、グアルジャ在住のジョアン・ヴィトー君(4)は、サーフィン一家の長男だ。グアルジャはサーフィンスポットとしても有名で、ジョアン君は幼い頃からサーフィン関連の仕事をする父親や姉のマリア・クララさん(6)と一緒にほぼ毎日、自宅前にあるビーチで過ごしてきた。3児の母カミラさん(39)は「長女は2歳半からボディボードの練習を始め、3歳半でサーフィンを始めました。一方のジョアンは生後7か月で泳ぎを学び、2歳の時にはサーフボードに1人で立つことができるようになっていました」と明かすと、こう続けた。「夫はいつも海の中でジョアンを抱え、娘のサーフボードを押して波に乗せていたのです。そんなある日のこと、当時2歳だったジョアンが『僕もボードに乗りたい』と言い出しました。『まだまだ赤ちゃんだし、小さすぎやしないか』と思いつつもボードに乗せてみると、ジョアンはしっかりと波に乗ったのです。いつも姉の練習の様子を見ていたせいか、ジョアンはあっという間にコツをつかみ、すぐに1人で立てるようになりました。私は雨の日や肌寒い日を除いてほぼ毎日、2時間半ほど子供たちを海に連れて行きますが、ジョアンのサーフィンの上達ぶりは地元の人も驚くほどです。まだ小さいのに、大人でも難しいことを簡単にやってのけるんですからね。」「ジョアンは早くからサーフィンに興味を示し、もって生まれた才能もあると思います。ただ将来プロを目指すかどうかはわかりません。まだ4歳ですからね。でも今は海が大好きで、サーフィンが楽しくて仕方がないようですよ。」なおマリアさんとジョアン君はInstagramのアカウントを持っており、フォロワーは3万2千人を超えている。その中にはマリアさんがサーフボードの上でブリッジをする姿や、姉弟で1枚のボードに乗る姿を捉えた動画もあり、2人の生き生きとした表情が印象的だ。ちなみにプロのサーファーで、2年連続ワールドチャンピオンのタイトルを獲得したジョン・ジョン・フローレンス(John John Florence、27)は、サーファーの母親と一緒に生後6か月でサーフボードに乗っており、5歳までには1人で波乗りができたそうだ。そんなチャンピオンにも負けていないジョアン君の今後の成長が楽しみである。画像は『Worldvoz.com 2020年9月3日付「Boy, four, learned how to ride waves unaided at the age of two」(@dani_grubba/Jam Press)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)