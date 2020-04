関連リンク

“「NEXT」と呼ばれる特殊能力者が、スポンサーロゴを背負って街の平和を守る” という異色の「ヒーロー」達の活躍を描き、2011年に大人気を博したテレビアニメ『TIGER & BUNNY』。TVアニメ、劇場版と全シリーズに携わってきた西田征史(シリーズ構成)と桂正和(キャラクターデザイン・ヒーローデザイン)が再びタッグを組み、新たに加瀬充子(監督)を迎え大ヒットシリーズの続編を描く。題して 『TIGER & BUNNY 2』。2022年よりシリーズスタート予定!『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』後の世界を描く完全新作ストーリーとなる。あわせて桂正和による鏑木・T・虎徹とバーナビー・ブルックス Jr.の新ビジュアルも特別公開された。●作品情報『TIGER & BUNNY 2』【MAIN STAFF】監督:加瀬充子シリーズ構成:西田征史キャラクターデザイン・ ヒーローデザイン:桂 正和企画・原作・制作:BN Pictures【MAIN CAST】鏑木・T・虎徹:平田広明バーナビー・ブルックス Jr.:森田成一<『TIGER & BUNNY』とは>2011年4月から9月まで全25話がテレビ放送され、2012年9月に劇場版第1弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』、2014年2月に劇場版第2弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』 が公開されたオリジナルアニメーションシリーズ。スポンサー企業のサポートで活躍するヒーローという設定の通り、実際の企業からスポンサーを募集し、その企業ロゴをつけたヒーローが劇中に登場したことでも話題を呼んだ。(C)BNP/T&B PARTNERS『TIGER & BUNNY』公式サイト