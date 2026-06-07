「豚が何頭も」「めくったら虫」お笑い芸人の狩野英孝が、一番“キツかった”ホテルについて語った――。狩野英孝○「うわっ、これで寝るの…?」「そこの2〜3泊はキツかった」これまで、数々の過酷な海外ロケを経験してきた狩野。5月30日に更新されたYouTubeチャンネル『狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!』では、ロケ先のホテルの話題になり、「いまだに忘れられないのが……。インドのデリーにある空港から、車で4時間ぐらい