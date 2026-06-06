ＪＯ１やＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを輩出したサバイバルオーディション番組の第４弾「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」ファイナルが６日、都内で開催。グループ名は「ＫＯ１ＫＥＹＺ（コイキーズ）」だと発表された。日本で初めてとなる国民プロデューサーによる投票のみメンバーが決定するサバイバルオーディション。「−新世界」と題した今回は、国籍・出身地を問わず、全世界から集結した参加者が競い合う形式となって