香川県庁 香川県が2026年度のふぐ処理師試験（筆記と実技）を10月18日に行います。 筆記試験は水産食品衛生に関する知識とふぐに関する一般知識を問います。実技試験はふぐの処理を行い、筋肉、皮、臓器に分け、可食部と不可食部に区別したり、各臓器を鑑別したりします。 受験の申し込み期間は8月12日から9月1日までで、手数料として香川県証紙１万3000円分が必要です。 合格者は特別ふぐ処理講習を受け、条例で定め