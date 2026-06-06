「ヤクルト−日本ハム」（６日、神宮球場）甲子園をわかせた早実ＯＢの３人が、神宮でそろい踏みした。日本ハム・清宮幸が、練習を見守る野球評論家の荒木大輔氏、元日本ハムの斎藤佑樹氏の元へ駆け寄ってあいさつ。にこやかに談笑した。荒木氏は１８年から日本ハムの２軍監督、投手コーチを歴任。斎藤氏、清宮幸を指導している。早実時代は、荒木氏が１９８０年から５季連続で甲子園に出場し、８０年夏は４完封で準優勝。