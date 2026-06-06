医療機関で子どもの医療費助成などを受ける際に、マイナンバーカードに健康保険証機能を持たせた「マイナ保険証」の提示だけで済む自治体が、今年度末に１４００超に増える見通しであることがデジタル庁のまとめでわかった。医療機関側にも利点があり、現状の倍以上で全市区町村の約８割に及ぶことになる。患者の資格情報をオンラインで確認するため、政府は２０２３年度に情報連携システム「ＰＭＨ（ＰｕｂｌｉｃＭｅｄｉｃ