日本航空（JAL）は、JAL国際線「ファーストクラスラウンジ」で「桜うどん」を6月1日から8月31日まで提供する。「桜うどん」は香川県高松市の石丸製麺が手がけた讃岐うどん。讃岐うどんならではのもっちりとしたコシやのどごしの良さとともに、桜の香りが広がる特別な味わいを「冷やし仕立て」で提供する。提供場所は羽田空港と成田空港のファーストクラスラウンジ。在庫がなくなり次第提供を終了する。