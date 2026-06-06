ジェイアールバス関東とジェイアール東海バスは、高速バス「東名ハイウェイバス」のダイヤを7月1日に改正する。新東名高速を経路とする直行便について、バスタ新宿（新宿駅）を経由する2往復を追加する。改正後は、直行便は計13往復（現行11往復）となり、うち5往復（同3往復）がバスタ新宿経由となる。東名高速道路を経由する超特急の運行本数に変更はない。