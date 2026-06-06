ジェイアール東海バスは、新しいラッピングバス「リバース」の運行を、6月1日から開始した。2025年10月から運行している、国鉄バスからJRバスへの「移行期」に走っていた高速バスのデザインをオマージュした「レトロバス」に続く第2弾。同社の社歴と、国鉄とJR東海自動車事業部を通算した社歴が逆転することを機に、従来のカラーリングを反転させた。運行期間は2027年1月31日まで。対象車両は三菱ふそう「エアロエース」H74-2205。