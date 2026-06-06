カタール航空は、パリ・サンジェルマン（PSG）のUEFAチャンピオンズリーグ優勝を記念した特別セールを6月6日から8日まで開催している。パリ行きを対象に、ビジネスクラスとエコノミークラスの運賃を最大15％割り引く。搭乗期間は6月6日から9月30日まで。カタール航空は、大阪/関西〜ドーハ線を6月16日から週5往復、東京/羽田〜ドーハ線を7月16日から週4往復で再開を予定している。