【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、「FINAL FANTASY VII REVELATION（ファイナルファンタジーVII リベレーション）」における飛空艇「ハイウインド」の詳細が発表された。 ハイウインドで世界中を旅できるほか、目的地上空に到達した際にはハイウインドからシームレスにパラシュートで