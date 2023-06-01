ルーマニア南東部の黒海に面する港で水上ドローンが爆発しました。ウクライナ側はドローンが制御不能になり、自爆したと明らかにしています。ルーマニア政府は5日、南東部の黒海に面する港で水上ドローンが爆発したと発表しました。現場では黒煙が上がりましたが、死傷者はいないとしています。この爆発について、ウクライナ側はルーマニア当局に対して「黒海での作戦中にドローン4機がロシアによる妨害電波で制御不能になり、1機