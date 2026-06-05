イラストレーター・necoが展開する【武装×女子高生】をテーマにしたオリジナルコンテンツ『重兵装型女子高生』がテレビアニメ化されることが決定した。PVも解禁となり、2027年に放送される。【動画】公開された『重兵装型女子高生』アニメ化PV同作は、necoのイラストから多数のフィギュア化が実現し、国内外で多くのファンを魅了し続ける人気コンテンツ。儚さを感じさせるキャラクターと、シャープな武器が織りなす洗練された