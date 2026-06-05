きょう午後、魚津市の北陸自動車道の下り線で、工事が行われていた現場で、大型トラックが工事車両に追突しました。この事故で男性１人が死亡、１人が意識不明の重体です。長岡記者「現場は北陸自動車道の下り線で、大型トラックが工事車両に追突したということです」消防などによりますと、きょう午後１時２０分ごろ、魚津市の北陸自動車道下り線、魚津インターから富山側へおよそ５００メートル離れた工事現場で、工