２日、四川省成都市で開催された華僑華人協力発展大会の開幕式の様子。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月5日】中国四川省成都市で2日、2026「一帯一路」華僑華人協力発展大会が開幕し、世界120の国と地域から来賓約700人が出席した。席上、フィリピン中華商会の呂志堅（ろ・しけん）副理事長が「四川省は中国西部地域と東南アジアを結ぶ中心拠点になりつつある」と語ったほか、来賓の多くがグリーン（環境配慮型）エネルギ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. キンコン西野 月収ぶっちゃけ
- 2. テレ東の新番組「回答は控える」
- 3. マンジャロ 個人売買の監視強化
- 4. 稲川淳二「恐怖体験」で免許返納
- 5. モンスト公式「不適切」表現謝罪
- 6. マイナアプリ デザイン変更発表
- 7. 中継「不自然な表情」に驚きの声
- 8. もっちゅりん発売日 台風も行列
- 9. 蛇口ひねり水を飲む 賢いクマ
- 10. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 1. マンジャロ 個人売買の監視強化
- 2. もっちゅりん発売日 台風も行列
- 3. 蛇口ひねり水を飲む 賢いクマ
- 4. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 5. マンションで男性2人死亡 大阪府
- 6. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 7. 口論になり…米人不明から1週間
- 8. 遭難した50代女性が死亡 新潟
- 9. 栃木強殺を主導か 男を国際手配
- 10. 殺虫剤死亡事故 遺族が市に反論
- 1. モンスト公式「不適切」表現謝罪
- 2. 官邸幹部ら カルビーに不満か
- 3. 旭川殺害「なぜ泣いた」被告沈黙
- 4. 神谷代表 国会で代わりの講演会
- 5. つゆ、ありがとう! ほんわか交流
- 6. 杉田水脈氏 尾を引く生産性発言
- 7. クマ殺すなと猛抗議 女性の主張
- 8. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
- 9. フィフィ「一切の関係を断った」
- 10. ラブホ問題 許される前例できた
- 1. 米育ちなのに…なぜ日本の大学へ
- 2. 韓国の選挙「前代未聞」の混乱
- 3. 米旅行で母の「トランク」大ウケ
- 4. 業界最長 勤続66年のCAが引退へ
- 5. 原爆資料館の展示案 中国が反発
- 6. 仏 トランプ氏「つなぎ留め」か
- 7. UAE原発攻撃「容認できぬ脅威」
- 8. 血まみれに…ドバイ案件の闇告白
- 9. 米国の大学生が京都で行方不明に
- 10. NBA試合中乱入 観客男逮捕される
- 1. マイナアプリ デザイン変更発表
- 2. 中古パチンコ台、意外な場所へ
- 3. 若者の「アナログ化」が進む理由
- 4. 「OIMACHI TRACKS」一人勝ちの訳
- 5. トヨタ 子ども乗れるカート生産
- 6. イオンで「ベトナムフェア」開催
- 7. 管理職にしてしまったらNGな人の特徴・ワースト1
- 8. 「いつまでも続くと思ってるのは大違い」爆上げ相場の終わりの警鐘
- 9. ミニスト 5週連続でアイス発売
- 10. 上場維持の基準に適合せず 東証で今後増加する「退場企業」の行方
- 11. ヤマダとエディオン 経営統合へ
- 12. ドル円は１６０円付近に膠着、対欧州通貨でややドル安に、米雇用統計発表控えて＝ロンドン為替概況
- 13. 【インパクト大】 日清食品、ラ王「坦々麺」テレビCMを放送開始！ 西島秀俊さん出演
- 14. 山崎製パンはなぜ、災害時の緊急食料支援に強いのか
- 15. 渋谷PARCO「ちいかわラーメン 豚」が8月23日オープン、ちいかわ･ハチワレ･うさぎの“ラーメン豚”やモモンガの“冷やし中華”など販売、オリジナルグッズ物販も
- 16. 住民税非課税世帯だと医療費や保険料が安くなると聞きました。「給付金」以外にも何かメリットがあるのでしょうか？
- 17. クレカでタッチ決済 得な乗り方
- 18. ＜三菱重工業＞日立と事業統合、火力発電で世界に戦いを挑む【1】
- 19. 今日は何の日 １２月２１日は「遠距離恋愛の日」／INSIGHT NOW! 編集部
- 20. 木徳神糧が２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正
- 1. 住みたい街ランキング TOP3不動
- 2. 【InterBEE2014】InterBEEで気になったもの
- 3. 楽天で「AirPods Pro 3」が6%OFF
- 4. PDFファイルを開くだけで暗号化された内容が流出する脆弱性「PDFex」が発見される
- 5. コンパクトなのに多機能！映像出力・PD100W充電・SDリーダーにも対応、7in1 USB-Cハブ
- 6. 写真整理もトラブル解決もAIに任せる、富士通「FMV」新ノートPCが使いやすさで進化
- 7. 父の突然の死、認知症の母の介護――でも、何かがおかしい 酒井善三監督作『遺愛』“呪い”と異変をめぐる調査資料（１）［ホラー通信］
- 8. ファイル共有ソフト「Share」の利用者3人を初逮捕
- 9. マガジン卑猥語"苦肉の策"で修正
- 10. ソニー、レンズ交換式XDCAMメモリーカムコーダー「PXW-FS5」を発表。本体約0.8kgと小型軽量でHFR 240pに対応
- 11. 華為技術日本、WiMAX 2＋／4G LTE対応モバイルルータを発売
- 12. Microsoft BingとGoogleストリートビューのカメラカーが街中で遭遇、マップに上げられた画像は真逆の結果に
- 13. BlackBerryの新スマホ「Key2」6月7日発表へ。物理キー搭載に期待
- 14. 一時は全国に69店、アクセサリーブランドを倒産へと導いた十字架
- 15. 2026年F1の視聴方法まとめ。「FOD F1」チャンピオンコース加入してみた
- 16. 何気ないけど…Macの魅力語った
- 17. NEC×Crypto Garage、国産のデジタル資産カストディシステム開発に向けて協業
- 18. サイボウズ製品がiPadに正式対応
- 19. 8800円でiPadがMB Airに早変わり
- 20. 15分で8時間使用できるくらいにスマホバッテリーを充電可能なバッテリーチャージャー登場
- 1. 遠藤航は無理? 森保Jに募る懸念
- 2. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 3. 大谷 りくりゅうとの写真はNG?
- 4. 梅澤美波が始球式 スタイル絶賛
- 5. 森保Jの映画に誤り 公開日に謝罪
- 6. 阿部氏代理人 文春の報道に言及
- 7. 大谷の指に水ぶくれ「影響ない」
- 8. マンC レアルへ法的措置を検討か
- 9. W杯 日本がBEST32に進出する確率
- 10. 吉田麻也 森保Jに「緊急合流」へ
- 1. キンコン西野 月収ぶっちゃけ
- 2. テレ東の新番組「回答は控える」
- 3. 稲川淳二「恐怖体験」で免許返納
- 4. 中継「不自然な表情」に驚きの声
- 5. 有働由美子「全身にみみず腫れ」
- 6. ミッツ「嵐か父の通夜か」に私見
- 7. ミセス史上初の快挙 大森が感謝
- 8. 橋本環奈のドレス姿「ヒヤヒヤ」
- 9. 漫画家・御守リツヒロさんが死去
- 10. 今田耕司 吉本の「特例」を暴露
- 1. 60代以上の熟年不倫に衝撃的事実
- 2. 主婦が不倫「汚れた聖域3選」
- 3. 「もっちゅりん」トレンド1位に
- 4. ファミマに魅力的スイーツが集結
- 5. 食べない赤ちゃんに絶対NGな対応
- 6. HMで簡単 レモンケーキの作り方
- 7. 旅行ドタキャンした友人に絶句
- 8. パパの添い寝への「本音」に反響
- 9. ラグ ＆ ボーン「ラグ & ボーン スタンダード イシュー」より初のスニーカーが登場
- 10. 「H＆Mって意外と難しい...」って人が見るべき 国民的女優のインスタグラム。
- 11. GU以外のおすすめブランド4選
- 12. ALL私物♡阿部菜渚美のプライベート服
- 13. ミスドの新作ドーナツを実食
- 14. 夕食の献立 業務スーパーで解決
- 15. 韓国語「カクッシ」の意味は?
- 16. 【最後にスカッと！】後輩女子のSNSを見ると...私の夫との怪しい関係が発覚。すると主人公は“ある行動”に！？
- 17. 大人世代に似合うエアリーボブ
- 18. フローラノーティス ジルスチュアート「クリアネロリ」限定コレクションで涼やかな夏時間を
- 19. 400円で5WAYなんて！ ダイソーのスライサーセット全力レビュー
- 20. 三重に誕生！洋のエッセンスを盛り込んだ、映え確実の芸術派ラーメンが見逃せない!!