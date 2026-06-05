２日、四川省成都市で開催された華僑華人協力発展大会の開幕式の様子。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月5日】中国四川省成都市で2日、2026「一帯一路」華僑華人協力発展大会が開幕し、世界120の国と地域から来賓約700人が出席した。席上、フィリピン中華商会の呂志堅（ろ・しけん）副理事長が「四川省は中国西部地域と東南アジアを結ぶ中心拠点になりつつある」と語ったほか、来賓の多くがグリーン（環境配慮型）エネルギ