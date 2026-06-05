宝塚歌劇団は5日、宙組公演「TheLondonWay/IvresseVague」を上演することを発表した。「TheLondon…」は、1970年代初頭の英ロンドンを舞台に、フリーのジャーナリスト・エイドリアンと、彼の記事を読んで記者を目指したエレノアを中心に、移り変わる時代の中で懸命に生きる人々の姿を描く。「Ivresse…」は、危険な香りを漂わせる男と女が繰り広げる魅力あふれるショー。公演は2027年1月30日から3月14日まで兵庫・