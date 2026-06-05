米軍の巡航ミサイル「トマホーク」（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、ポリティコは4日、米国防総省がドイツへの巡航ミサイル「トマホーク」配備計画を中止する見通しだと報じた。ロシアに緊張を高める行為とみなされ、反発を招くのを懸念したためだとしている。トランプ米政権はドイツを含む北大西洋条約機構（NATO）加盟国への関与を縮小しており、対ロ抑止力低下への警戒感が広がっている。対イラン軍