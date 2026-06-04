ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が2日、自身のインスタグラムを更新。長男（19）らとハワイを満喫したことを報告し、バカンスを楽しむ思い出ショットの数々を披露した。【動画】「素敵なお子さんたちですね」長男らとハワイを満喫する高嶋ちさ子5月29日の投稿で、「プラチナファミリーのキャスティング担当（笑）とも言われている、お料理研究家の井上絵美さんのハワイの豪邸にお呼ばれしてきました」と明かし、