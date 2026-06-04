高嶋ちさ子、19歳長男らとハワイを満喫 バカンスショット公開「子供たちと一緒にいられる夏休みは大好きです」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が2日、自身のインスタグラムを更新。長男（19）らとハワイを満喫したことを報告し、バカンスを楽しむ思い出ショットの数々を披露した。
【動画】「素敵なお子さんたちですね」長男らとハワイを満喫する高嶋ちさ子
5月29日の投稿で、「プラチナファミリーのキャスティング担当（笑）とも言われている、お料理研究家の井上絵美さんのハワイの豪邸にお呼ばれしてきました」と明かし、一緒に出かけた息子と共に“ホームパーティー”を楽しんだことを伝えていた高嶋。
この日の投稿でも「まさに夏が始まりました。長男の卒業式が終わり、アメリカ留学の子は本格的にここから3ヶ月夏休み 友人も合流してのハワイを満喫」と、ハワイ滞在中の様子をコラージュ動画で紹介した。月末からは自身の「30周年ツアー」がスタートするという多忙なスケジュールのなか、かけがえのない親子の時間を過ごせた喜びをつづった。
また、投稿では大きく成長した子どもたちに対する母親としての率直な胸の内も吐露。「17歳19歳になってしまった息子たちですが、私の中ではまだ7歳と9歳のままです。どこに行くのも『送迎しなきゃ』のマインドを変えないと…」と戸惑いをのぞかせつつも、「もう自分でしっかり起きて、予定を立てて、食事も作れるし、勉強もチェロも筋トレもなんでも積極的にやる子になってました。ここからはそろそろ私が面倒見てもらおう（笑）」とちゃめっ気まじりにつづった。
自立していく息子たちの姿を頼もしく見守りながら「子供たちと一緒にいられる夏休みは大好きです」と、変わらぬ深い母の愛を明かした。
コメント欄には「うれしそう」「素敵なお子さんたちですね」「最高の思い出」「ステキなご家族」などの声が寄せられている。
【動画】「素敵なお子さんたちですね」長男らとハワイを満喫する高嶋ちさ子
5月29日の投稿で、「プラチナファミリーのキャスティング担当（笑）とも言われている、お料理研究家の井上絵美さんのハワイの豪邸にお呼ばれしてきました」と明かし、一緒に出かけた息子と共に“ホームパーティー”を楽しんだことを伝えていた高嶋。
また、投稿では大きく成長した子どもたちに対する母親としての率直な胸の内も吐露。「17歳19歳になってしまった息子たちですが、私の中ではまだ7歳と9歳のままです。どこに行くのも『送迎しなきゃ』のマインドを変えないと…」と戸惑いをのぞかせつつも、「もう自分でしっかり起きて、予定を立てて、食事も作れるし、勉強もチェロも筋トレもなんでも積極的にやる子になってました。ここからはそろそろ私が面倒見てもらおう（笑）」とちゃめっ気まじりにつづった。
自立していく息子たちの姿を頼もしく見守りながら「子供たちと一緒にいられる夏休みは大好きです」と、変わらぬ深い母の愛を明かした。
コメント欄には「うれしそう」「素敵なお子さんたちですね」「最高の思い出」「ステキなご家族」などの声が寄せられている。