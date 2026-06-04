韓国で話題を呼んだ恋愛リアリティ番組『神がかりの恋愛1』が、6月5日正午より動画配信サービス「U-NEXT」で日本初・独占見放題配信される。【動画】韓国発、占い師たちの恋リア『神がかりの恋愛』ティザー映像本作は、霊媒師や四柱推命鑑定士、タロット占い師など、さまざまな占術を扱うMZ世代の男女8人が集結し、自らの恋愛運や相性を占いながら“運命の相手”を探していく異色の恋愛リアリティ番組。「恋愛」と「占い」をか