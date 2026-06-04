特殊詐欺の架け子をさせる目的で知人女性を国外に連れ去ったとして、暴力団幹部の男ら2人が逮捕されました。 所在国外移送誘拐、被略取者等所在国外移送の容疑で逮捕されたのは、指定暴力団池田組幹部の男（52）と岡山市中区桑野の無職の女（27）です。 警察によりますと、2人は何者かと共謀し、岡山県南部に住む無職の女性（20代）を特殊詐欺の架け子としてカンボジアに連れていくため、昨年9月下旬ごろ、女性に対して「カンボ