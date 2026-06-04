特殊詐欺の架け子をさせる目的で知人女性を国外に連れ去ったとして、暴力団幹部の男ら2人が逮捕されました。

所在国外移送誘拐、被略取者等所在国外移送の容疑で逮捕されたのは、指定暴力団池田組幹部の男（52）と岡山市中区桑野の無職の女（27）です。

警察によりますと、2人は何者かと共謀し、岡山県南部に住む無職の女性（20代）を特殊詐欺の架け子としてカンボジアに連れていくため、昨年9月下旬ごろ、女性に対して

「カンボジアで日本語を教える仕事がある」

「3か月で300万円稼げる仕事だが行ってみないか」などと誘惑し、





10月上旬ごろ、男が「もう中国人の仲介人に話が決まったと伝えてある」「3か月したら帰ってきたらいいから」などと伝え、女性に出国を確約させ、10月下旬ごろ、女性を関西国際空港まで誘拐し、ベトナム行の航空機に乗せ、同乗者が監視して女性を国外に連れ出すなどした疑いが持たれています。

今年2月、カンボジアにいた女性から助けを求める通報を受けて、岡山西警察署が捜査を行った結果、男ら2人の容疑を特定し、きのう（3日）逮捕したものです。