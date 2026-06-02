ここにきて自民党や日本維新の会から国民民主党へのラブコールが続いている。 6月2日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるさんに、その可能性について伺った。 小塚「ラブコールの理由はハッキリしているんです。衆議院は自民党だけで3分の2あります。だけど参議院は少数なわけですよ。自民と維新だけでは4議席足りません。ところが国民民主は参議