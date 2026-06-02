大谷は投手として9先発、防御率0.82の好成績【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間2日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合開始約2時間前、デーブ・ロバーツ監督が会見に応じ、大谷の次回登板について言及。“新情報”を米記者も一斉速報する注目ぶりだった。大谷は今季、開幕から3年ぶりとなる投打二刀流でプレーしている