期間限定でラウンジに提供される「桜うどん」※写真はイメージです提供：日本航空 羽田空港・成田空港にある日本航空の「JAL国際線 ファーストクラスラウンジ」で、高松市の石丸製麺の「桜うどん」が1日から期間限定で提供されます。 讃岐うどんらしいもっちりとしたコシやのどごしが味わえるうえに、日本の春を象徴する「桜」の香りを楽しめます。 日本航空 高松支店は、全国から、そして世界から人