【PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー】 5月26日11時より予約開始 コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー」を5月26日11時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品はコトブキヤが展開する「メガミデバイス」シリーズと本田技研工業とのコラボキット第3弾。「メガミデバイス」の「PU