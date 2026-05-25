【PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー】 5月26日11時より予約開始

コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー」を5月26日11時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

本商品はコトブキヤが展開する「メガミデバイス」シリーズと本田技研工業とのコラボキット第3弾。「メガミデバイス」の「PUNI☆MOFU トゥ」をダークグレー×ライトグレーを基調としたシックなレーシングスーツスタイルで立体化。そして、青島文化教材社様製プラモデル「ザ☆バイク」シリーズ「1/12 ホンダ Z50J-1 モンキー '78」がセットとなっており、カラーリングもトゥに合わせたものとなっている。

表情パーツは「スマシ顔」、「微笑顔」の2種類が付属する。

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