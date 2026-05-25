【アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Team.Stella～ vol.1/vol.2】 6月9日より順次展開 BANDAI SPIRITSは、プライズぬいぐるみ「アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Team.Stella～ vol.1/vol.2」を6月9日より順次展開する。 本景品は「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に