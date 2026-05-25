【アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Team.Stella～ vol.1/vol.2】 6月9日より順次展開

BANDAI SPIRITSは、プライズぬいぐるみ「アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Team.Stella～ vol.1/vol.2」を6月9日より順次展開する。

本景品は「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場するアイドル達をちびぐるみシリーズで再現したもの。制服、私服を着用した姿が表現され、vol.1では櫻木真乃、小宮果穂、大崎甘奈、樋口円香が登場。vol.2では月岡恋鐘、園田智代子、芹沢あさひ、緋田美琴、鈴木羽那が登場する。

また、7月、8月には「Team.Luna」、「Team.Sol」も順次登場し、全アイドル28名の展開を予定している。

【アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Team.Stella～ vol.1】【アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Team.Stella～ vol.2】

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