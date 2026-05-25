【FW GUNDAM CONVERGE CORE フルアーマーZZガンダム（再販）】 5月25日13時より予約開始 11月 発送予定 価格：3,960円 バンダイは、食玩フィギュア「FW GUNDAM CONVERGE CORE フルアーマーZZガンダム」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月25日13時より予約受付を開始した。発送は11月を予定し、価格は3,960円。 本商品は