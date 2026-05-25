【FW GUNDAM CONVERGE CORE フルアーマーZZガンダム（再販）】 5月25日13時より予約開始 11月 発送予定 価格：3,960円

バンダイは、食玩フィギュア「FW GUNDAM CONVERGE CORE フルアーマーZZガンダム」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月25日13時より予約受付を開始した。発送は11月を予定し、価格は3,960円。

本商品は「FW GUNDAM CONVERGE EX21 フルアーマーZZガンダム」を「CORE」ブランドで商品化したもの。マーキングを10ヶ所以上追加したほか、メタリック塗装も含めた重塗装バージョンでパワーアップ。

特徴的な「ハイパー・ビーム・サーベル」を新規造形で付いてくる。

(C)創通・サンライズ

※「FW GUNDAM CONVERGE CORE クィン・マンサ【プレミアムバンダイ限定】」は別売りです。

※「FW GUNDAM CONVERGE CORE クィン・マンサ【プレミアムバンダイ限定】」は今回再販しておりません。ご了承ください。