ブリヂストンレディス最終日国内女子ゴルフツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われた。首位で出た入谷響（加賀電子）が4バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの71で回って通算9アンダーとし、約1年ぶりのツアー通算2勝目を飾った。優勝賞金のみならず豪華副賞もゲットした。第2日が悪天候により中止となったため、3日間の短縮競技となった今大会。入谷は第2ラウンドを