【DX超合金 SDF-1 マクロス】 6月1日 予約開始 11月 発売予定 価格：99,000円 BANDAI SPIRITSは、完成品トイ「DX超合金 SDF-1 マクロス」を6月1日より一般店頭予約を開始する。発売は11月を予定し、価格は99,000円。 本商品はTVアニメ「超時空要塞マクロス」に登場する「SDF-1 マクロス」をDX超合金シリーズで立体化したもの。超時空要塞マクロス45周年記